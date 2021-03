Der Meister der nordamerikanischen Profiliga NBA verlor am Samstag aber nicht nur das Spiel gegen die Atlanta Hawks mit 94:99, sondern auch Superstar LeBron James.

Der 36-Jährige verletzte sich in der Anfangsphase des zweiten Viertels am Knöchel, nachdem Gegenspieler Solomon Hill bei einer Abwehraktion in sein rechtes Bein gefallen war. Zwar blieb James noch kurzzeitig auf dem Feld, doch dann nahm ihn Trainer Frank Vogel aus dem Spiel. Die Lakers machten zunächst keine Angaben zur Schwere der Verletzung. In Anthony Davis fehlt ihnen schon seit mehreren Wochen ein weiterer Leistungsträger.

Die Ausfälle machten sich bemerkbar. Auf der Gegenseite nahm Atlanta den Schwung aus zuvor sieben Siegen in Serie mit in das Duell in Los Angeles. Nach dem Ausfall von James humpelte kurzzeitig auch Schröder. Der gebürtige Braunschweiger konnte die Partie aber auf dem Parkett beenden. Zeitweise blieben die Lakers etwas mehr als sechs Minuten ohne Punkte und die Hawks bauten ein Polster auf. Ins Schlussviertel gingen sie mit einer 74:65-Führung. Zwar kamen die Lakers noch einmal heran, die Wende gelang den Hausherren aber nicht mehr.

