Grubauer holt mit Colorado siebten NHL-Sieg in Serie

Gegen die Arizona Coyotes gewann das Team aus Denver 5:1 und holte damit den siebten Sieg in Serie. Keine andere Mannschaft aus der stärksten Eishockey-Liga der Welt ist derzeit so lange ungeschlagen. Grubauer selbst hat in der NHL zuvor noch nie sieben Siege in Serie geholt und blieb bis weit ins letzte Drittel auch ohne Gegentor, ehe ihm Oliver Ekman-Larsson mit dem 1:5 das sechste Zu-Null-Spiel der Saison verhagelte. Die restlichen 24 Schüsse hielt er.

«Grubi macht einen guten Job, auch wenn nicht viel kommt, und er hat Schlüsselparaden zu Schlüsselzeitpunkten», lobte Trainer Jared Bednar. «Es ist nicht viel Arbeit und das ist manchmal schwierig, aber ich habe das Gefühl, er macht das gut mit dem Konzentriertbleiben.»

In der West-Divison der NHL bleiben die Minnesota Wild den Avalanche aber auf den Fersen. Das Team um Nico Sturm gewann sein Heimspiel gegen die Anaheim Ducks 2:1 und liegt weiter auf Rang drei der Tabelle. Auch Tim Stützle durfte sich über einen Sieg freuen: Die Ottawa Senators holten ein 2:1 gegen die Calgary Flames. Tobias Rieder dagegen wartet mit den Buffalo Sabres nun schon seit 14 Spielen auf einen Sieg, einen Effekt durch die Entlassung von Trainer Ralph Krueger gibt es bislang nicht. Gegen die New York Rangers setzte es ein 3:5, Rieder kam nicht zum Einsatz.

Die Partie der Edmonton Oilers um Leon Draisaitl und Dominik Kahun wurde abgesagt, weil bei Gegner Montreal Canadiens zwei Spieler auf die Corona-Liste der NHL kamen.

