In einer sizilianischen Variante mit den weißen Steinen opferte er drei Bauern und einen Läufer, um Maxime Vachier-Lagrave unter Druck zu setzen. Der bislang in Führung liegende Franzose meisterte die Schwierigkeit zunächst und verteidigte sich lange zäh. Dann patzte er aber im Endspiel, in dem er nur noch einen Springer und Bauer gegen Caruanas Turm und Bauer hatte. Nach fast sechseinhalb Stunden Spiel gab Vachier-Lagrave auf.

Nach der achten von 14 Runden liegt nun der Russe Jan Nepomnjaschtschi, der gegen den Niederländer Anish Giri remis spielte, mit fünf Punkten allein vorn. Caruana und Vachier-Lagrave teilen sich den zweiten Platz.

