Nach Platz zwei vor vier Jahren bei der EM in Cluj wurde der Unterhachinger am Sonntag gemeinsam mit dem punktgleichen Schweizer Christian Baumann Dritter am Barren. Für seine anspruchsvolle Übung bekam der 27-Jährige 15,100 Punkte, nachdem er sich mit 15,166 Punkten als Bester für das Finale der besten Acht qualifiziert hatte.

Im Kampf um die Medaillen musste sich Dauser nur dem Türken Ferhat Arican mit 15,300 Punkten und dem Russen David Beljawski (15,133) geschlagen geben.

© dpa-infocom, dpa:210425-99-346149/2