Die Oberbayern verpflichteten den 35 Jahre alten Stürmer vom Ligakonkurrenten EHC Red Bull München, wie sie am Montag mitteilten. Bourque war in der abgelaufenen Spielzeit der beste Münchner Scorer, bekam aber dennoch nach dem Playoff-Aus im Viertelfinale just gegen Ingolstadt keinen neuen Vertrag mehr.

