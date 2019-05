Kein UEFA-Kommentar zu Ermittlungen gegen Manchester City

Manchester (dpa) - Nach Berichten über eine drohende Champions-League-Sperre für den englischen Fußballmeister Manchester City wegen angeblicher Verstöße gegen das Financial Fair Play hält sich die Europäische Fußball-Union UEFA bisher bedeckt. «Wir kommentieren laufende Ermittlungen zu Angelegenheiten des Financial Fair Play nicht», teilte die UEFA auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Die «New York Times» hatte am Montag zuerst über einen angeblich drohenden Ausschluss Citys aus der Königsklasse berichtet.

Von dpa