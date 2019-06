«Die letzten drei Jahre und vier Monate waren sicherlich nicht perfekt, ich habe sicher Fehler gemacht. Ich habe versucht, mich zu verbessern, aber heute am Wahltag spricht keiner mehr über Krisen. Niemand spricht mehr von Skandalen, niemand spricht mehr von Korruption», sagte der Schweizer in seiner Eröffnungsrede zum Kongress des Fußball-Weltverbandes am Mittwoch in Paris.

Die FIFA habe sich unter ihm von einem «toxischen, fast kriminellen Zustand gewandelt zu einem Zustand, wie er sein sollte», sagte Infantino. Die FIFA kümmere sich wieder um den Fußball. Infantino führt den Weltverband seit 2016 als Nachfolger von Joseph Blatter an. Als wichtigster Tagesordnungspunkt der Vollversammlung der 211 FIFA-Mitgliedsländer wird die Wiederwahl des 49-Jährigen per Akklamation bis 2023 erwartet.

Der Kongress des Fußball-Weltverbands hat einer Wiederwahl von FIFA-Chef Gianni Infantino per Akklamation den Weg bereitet. Dem Antrag einer Änderung der FIFA-Statuten, dass der Präsident mit Applaus gewählt werden kann, wenn es keinen Gegenkandidaten gibt, stimmte eine große Mehrheit der Versammlung der 211 Mitgliedsverbände in Paris zu. Bei 197 Ja-Stimmen lehnten dies nur drei Verbände ab.

An einer zweiten Amtszeit von Infantino bis 2023 gibt es keinen Zweifel. Auch die europäischen Verbände hatten sich einmütig für eine Wiederwahl des 49 Jahre alten Schweizers an der Spitze des Weltverbandes ausgesprochen. Zuvor hatten schon die fünf anderen FIFA-Konföderationen Infantino ihre Unterstützung zugesagt. Auch der Deutsche Fußball-Bund hatte mitgeteilt, für Infantino zu votieren.