Die zehntägigen Titelkämpfe vom 27. September bis zum 6. Oktober werden in über 150 Länder übertragen. «Wir rechnen mit rund einer Milliarde Fernsehzuschauer», sagte Sebastian Coe, Präsident des Weltverbandes IAAF. «Es werden sehr, sehr gute Weltmeisterschaften werden.»

Trotz der seit 2017 anhaltenden Katar-Krise und -Blockade sollen Athleten aus den Golfstaaten an der WM teilnehmen können. «Katar wird niemand vor der Tür stehen lassen. Wir vermischen Sport und Politik nicht», erklärte Dahlan Al Hamad, der stellvertretende Organisationschef der WM.

Zur Frage über die schwierige Situation von Arbeitern, die unter anderen die Stadien für die Fußball-WM 2020 in Katar bauen, in dem Scheichtum sagte er: «Katar hat eine Arbeitsreform gemacht. Wir sind glücklich damit in der Region die Führung übernommen zu haben», meinte er. Für Coe sind Sportveranstaltungen eine gute Gelegenheit, auf Missstände hinzuweisen.