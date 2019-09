Die ausgefüllten Wahlunterlagen seien «irrtümlicherweise» mit dem Namen und der Unterschrift von Juan Barrera, dem Kapitän der nicaraguanischen Auswahl, versehen worden, hieß es in einer Mitteilung des Verbands. Gewählt habe aber eigentlich der zweite Kapitän Manuel Rosas.

Barrera hatte zuvor auf Twitter erklärt, nicht an der Abstimmung teilgenommen zu haben. In der FIFA-Liste tauchte er allerdings auf - demnach hatte er seine Erststimme dem Argentinier Lionel Messi gegeben. Der nicaraguanische Fußballverband bezeichnete die Situation als «Missverständnis». «Wir übernehmen die Verantwortung für den Verwaltungsfehler», hieß es in der Mitteilung. Sowohl Rosas als auch Mannschaftstrainer Henry Duarte hätten aber für Messi gestimmt, «ganz so, wie es in der offiziellen Liste der FIFA steht».

Der Verband entschuldigte sich bei der FIFA, der nach Bekanntwerden des Falls vorgeworfen wurde, bei der Auszeichnung Messis sei es nicht mit rechten Dingen zugegangen. An der Wahl konnten die Kapitäne und Trainer aller Nationalteams sowie Fans und Medienvertreter teilnehmen. Stürmerstar Messi vom FC Barcelona erhielt die Auszeichnung bei der Preisverleihung am Montag in Mailand bereits zum sechsten Mal und wurde damit Rekord-Weltfußballer.