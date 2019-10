Medien: Reformierte Klub-WM 2021 soll in China steigen

Berlin (dpa) - Die Premiere der reformierten Klub-WM mit 24 Mannschaften soll 2021 anscheinend in China stattfinden. Der Rat des Fußball-Weltverbands FIFA will der US-Zeitung «New York Times» zufolge eine entsprechende Entscheidung während der kommenden Sitzung in Shanghai treffen.