Bellinzona (dpa) - Der ehemalige DFB-Präsident Wolfgang Niersbach ist am Mittwoch überraschend beim Prozess vor dem Bundesstrafgericht in Bellinzona erschienen.

Bei dem Sommermärchen-Prozess geht es um die dubiose Millionenzahlung im Zusammenhang mit der Fußball-WM 2006. Die Richterin hatte beim Auftakt am Montag die ärztlichen Atteste nicht akzeptiert, mit denen die drei deutschen Angeklagten ihre Abwesenheit in der Schweiz entschuldigen wollten. Neben Niersbach sind Theo Zwanziger (74) und Horst R. Schmidt (78) angeklagt. Der ebenfalls angeklagte frühere FIFA-Generalsekretär Urs Linsi (70) war am Mittwoch ebenfalls vor Ort.

«Ich bin angereist gegen den eindringlichen Rat meines Arztes», ließ Niersbach über seine Anwälte mitteilen. «Doch ich muss dieses gesundheitliche Risiko in Kauf nehmen, weil ich mich endlich vom Albtraum dieses über vier Jahre dauernden Verfahrens befreien will.» Er wolle verhindern, dass in seiner Abwesenheit verhandelt wird. Er weise alle Vorwürfe zurück, weil sie völlig haltlos seien. «Mein Ziel und Wunsch ist es, durch einen fairen Prozess den Schlussstrich ziehen zu können. Und zwar mit einem eindeutigen Freispruch.»

Den Angeklagten wird vorgeworfen, 2005 unter Vorspiegelung falscher Tatsachen eine Überweisung des DFB von 6,7 Millionen Euro an die FIFA erwirkt zu haben. Dabei ging es um eine Rückzahlung eines Privatkredits des Unternehmers Robert Louis-Dreyfus an WM-OK-Chef Franz Beckenbauer aus dem Jahr 2002. Das Verfahren gegen Beckenbauer wurde von der Schweizer Justiz abgetrennt.

Der Verdacht von Korruption bei der WM-Vergabe im Jahr 2000 steht im Raum, ist aber nicht Gegenstand des Prozesses. Die Angeklagten stehen wegen Betrugs beziehungsweise Gehilfenschaft dazu vor Gericht. Sie bestreiten alle Vorwürfe.