«Die unabhängigen Athletenvertretungen treten sehr selbstbewusst auf - weil die Aktiven im Mittelpunkt der Sportwelt stehen», sagte die Sportausschussvorsitzende des Bundestages der Deutschen Presse-Agentur. «Die Bevormundung durch Sportorganisationen und Sportfunktionäre hat damit auch ein Ende. Ich würde das nicht als Revolution bezeichnen, aber die Machtverhältnisse verschieben sich allmählich.» Dieser Wandel in der Sportwelt werde nicht ohne dauerhafte Auswirkungen bleiben.

Allerdings sei die Akzeptanz und Einbeziehung der Athletenmeinung in vielen Sportverbänden verbesserungsfähig, auch im Internationalen Olympischen Komitee. «Ich habe keinen direkten Einblick in die Interna dieser Athletenkommission», sagte Freitag. «Aber dass kritische Stimmen auf wenig Gegenliebe auch in der Kommission selbst stießen, ist hinlänglich bekannt.» Wie die Athletenvertreter im Deutschen Olympischen Sportbund könnten diese auch im IOC keine durchgreifende Wirkung auf Entscheidungen entfalten.

«Insofern hat nach meiner Wahrnehmung noch kein IOC-Präsident aus diesem Gremium ernsthaften Gegenwind verspürt», sagte Freitag. «Aber dass sich weltweit unabhängige Athletenvertretungen bilden, muss ja einen Grund haben.» Und der liege möglicherweise in der Tat darin, dass Athletenvertretungen innerhalb der Verbände «oft genug nur eine Alibifunktion» hätten, wenn sie ‚falsch‘ im Sinne der Athleten, «aber ‚richtig‘ im Sinne der Funktionäre besetzt» seien. Vor drei Jahren wurde in Deutschland die unabhängige Vereinigung Athleten Deutschland mit finanzieller Hilfe des Bundes gegründet.

© dpa-infocom, dpa:210119-99-80957/2