«Alle Länder sollten die genaue Anzahl der Tests, die durchgeführt wurden, mit den Namen der jeweiligen Sportler in Echtzeit veröffentlichen. Die Welt-Anti-Doping-Agentur Wada hat diese Daten. Sie könnten diese veröffentlichen», sagte Travis Tygart der «Sport Bild». «Wir denken, dass es nur fair wäre - besonders im Hinblick auf die Corona-Situation und den Doping-Skandal in Russland. Denn nur so bekommen wir alle wieder Vertrauen in die Athleten und die Kontrollen, die rund um den Globus gemacht werden.»

Tygart sagte, man fürchte «eine große Unbekannte» mit Blick auf die Olympischen Spiele 2021, «denn leider ist nicht öffentlich, wer und wie oft weltweit kontrolliert wird». Laut Tygart gab es bei den Spielen 2016 in Rio de Janeiro «1913 Athleten in den zehn Sportarten mit dem höchsten Doping-Risiko, die vor den Spielen keine einzige Kontrolle hatten. Dass so etwas passiert, ist komplett inakzeptabel.»

© dpa-infocom, dpa:210421-99-287984/2