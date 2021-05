«Die strikte Trennung zwischen Frauen und Männern ist mit Blick auf die Geschlechtergerechtigkeit auch im Amateurfußball nicht mehr zeitgemäß», wird der Präsident des Niedersächsischen Fußballverbands am Dienstag in einer Mitteilung seines NFV zitiert. Distelrath wolle erreichen, «dass sich die Fachabteilungen und Gremien des DFB mit der Frage der Umsetzung befassen und mit Blick auf den nächsten Bundestag einen entsprechenden Antrag erarbeiten».

Frauen und Männer in einer Mannschaft spielen zu lassen, solle so schnell wie möglich «in allen Amateurklassen unterhalb der Regionalliga» gelten, sagte Distelrath. «Wir wollen mehr Frauen in verantwortungsvolle Positionen des Fußballs holen. Dann aber dürfen wir sie auf dem Platz nicht weiter ausschließen.» Der niederländische Fußballverband KNVB wird gemischte Teams in seinen Amateur-Spielklassen bereits ab der kommenden Saison erlauben.

