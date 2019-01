Julia Görges ist in Auckland die Titelverteidigerin. Foto: Afp7

Auckland (dpa) - Tennisspielerin Julia Görges hat im neuseeländischen Auckland das Viertelfinale erreicht. Die Titelverteidigerin gewann in der zweiten Runde gegen die Neumünsteranerin Mona Barthel 6:4, 6:4.

Von dpa

Die nächste Gegnerin der Wimbledon-Halbfinalistin ist die Kanadierin Eugenie Bouchard. Die Bad Oldesloerin Görges ist in Auckland an Position zwei gesetzt.

Neben Barthel schied auch Laura Siegemund aus. Die 30-Jährige aus Metzingen unterlag in ihrer Erstrunden-Partie der dänischen Weltranglisten-Dritten Caroline Wozniacki 3:6, 2:6. Siegemund war nach einer Niederlage in der Qualifikation als Lucky Loser in das Hauptfeld des Turniers gerutscht. Das Vorbereitungsturnier auf die Australian Open ist mit 250.000 Dollar dotiert.