Von dpa

Am 9. und 10. Februar in Braunschweig muss die deutsche Damen-Auswahl im Kampf um den Einzug ins Halbfinale damit ohne ihre stärkste Spielerin auskommen. Kerber will sich stattdessen auf die individuelle Arbeit mit ihrem neuen Trainer Rainer Schüttler konzentrieren.

Prinzipiell stehe die 30-jährige Kielerin aber für weitere Einsätze in dem Team-Wettbewerb bereit, hatte tennisnet.com berichtet. In den vergangenen beiden Jahren fehlte Kerber ebenfalls zum Fed-Cup-Auftakt.