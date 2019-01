Melbourne (dpa) - Der ehemalige Tennis-Weltranglisten-Erste Andy Murray ist trotz großer Gegenwehr in der ersten Runde der Australian Open ausgeschieden.

Von dpa

Der Schotte unterlag in Melbourne nach mehr als vier Stunden Spielzeit dem an Nummer 22 gesetzten Spanier Roberto Bautista Agut 4:6, 4:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:4), 2:6. Wegen langwieriger Probleme mit der stark schmerzenden rechten Hüfte hatte Murray vor dem Turnierstart angekündigt, spätestens im Sommer in Wimbledon seine Karriere zu beenden. Der 31-jährige hatte aber auch nicht ausgeschlossen, dass bereits die Australian Open sein letztes Turnier sein könnten.

Titelverteidiger Roger Federer gewann mit einer soliden Vorstellung sein Auftaktmatch. Der Schweizer Sieger der vergangenen beiden Jahre gewann 6:3, 6:4, 6:4 gegen den Usbeken Denis Istomin. Der 37-jährige Federer wäre bei einem weiteren Triumph mit sieben Titeln alleiniger Rekordchampion in Melbourne. Mit 20 Erfolgen ist die langjährige Nummer eins Rekordsieger bei den vier Grand-Slam-Turnieren.