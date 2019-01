Marseille (dpa) - Nach seinem Erstrunden-Aus bei den Australian Open hat der frühere Tennis-Weltranglisten-Erste Andy Murray wegen seiner Hüftprobleme für das ATP-Turnier in Marseille im Februar abgesagt. Das teilten die Veranstalter mit.

Von dpa

Offen blieb dabei, ob sich der 31-jährige Schotte einer zweiten Operation unterziehen wird. Murray hatte zum Wochenanfang in Melbourne erklärt, dies voraussichtlich in der kommenden Woche zu entscheiden. Eigentlich würde sich der zweimalige Wimbledonsieger im Sommer gern dort verabschieden, die Niederlage gegen den Spanier Roberto Bautista Agut in Australien war aber womöglich schon sein letztes Match.