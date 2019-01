Hat den Einzug ins Viertelfinale von St. Petersburg verpasst: Julia Görges in Aktion. Foto: Dmitri Lovetsky

St. Petersburg (dpa) - Julia Görges hat beim WTA-Tennis-Turnier in St. Petersburg den Einzug in das Viertelfinale verpasst. Die 30-Jährige scheiterte mit 6:4, 4:6, 4:6 an der Russin Vera Swonarewa.