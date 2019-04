Julia Görges belegt in der neuen Rangliste vom Montag nach wie vor den 15. Rang. Auch die deutschen Fed-Cup-Spielerinnen Tatjana Maria als 62. und Andrea Petkovic als 67. sowie Mona Barthel als 86. gehören noch zu den Top 100. An der Spitze bleibt Naomi Osaka, obwohl die Japanerin als Titelverteidigerin in Indian Wells vorzeitig scheiterte. Neue Zweite ist die Tschechin Petra Kvitova vor der Rumänin Simona Halep.

Der Hamburger Alexander Zverev ist bei den Herren weiterhin Dritter hinter dem Serben Novak Djokovic und dem Spanier Rafael Nadal. Neuer Vierter ist der Österreicher Dominic Thiem nach seinem Finalsieg in Indian Wells über den nun fünftplatzierten Schweizer Roger Federer.

Der Augsburger Philipp Kohlschreiber fiel trotz seines Sieges über Djokovic um drei Plätze auf den 42. Rang zurück, weil er nach dem Viertelfinal-Einzug im Vorjahr diesmal in Kaliforniens Wüste schon im Achtelfinale ausschied. Auf Rang 45 folgt Jan-Lennard Struff, Mischa Zverev ist 75., Peter Gojowczyk steht auf Rang 87.