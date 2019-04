Die ATP Finals finden traditionell im November statt. Die vergangene Auflage hatte der Hamburger Weltranglisten-Dritte Alexander Zverev gewonnen. Derzeit ist Italien auch Gastgeber für den Saisonabschluss der besten U21-Nachwuchsprofis. Die sogenannten Next Gen Finals werden in der Woche vor den ATP Finals in Mailand ausgetragen.