Die 37-jährige US-Amerikanerin sagte für das reizvolle Zweitrundenspiel bei der Sandplatz-Veranstaltung gegen ihre ältere Schwester Venus Williams verletzungsbedingt ab. Damit gab die ehemalige langjährige Nummer eins der Welt beim dritten Turnier nacheinander auf. «Ich muss wegen Schmerzen im linken Knie aus den Italian Open zurückziehen», wurde Williams auf der WTA-Webseite zitiert. «Ich werde mich auf die Reha konzentrieren und freue mich darauf, euch bei den French Opeen und im nächsten Jahr in Rom wiederzusehen.»

Rom war ihr erster Auftritt seit dem Hartplatz-Event im März in Miami. Dort hatte sie vor ihrem Drittrunden-Spiel wegen der Verletzung am linken Knie zurückgezogen. In Indian Wells hatte sie zuvor wegen einer Viruserkrankung aufgegeben.

Rom war als einzige Vorbereitung auf die French Open in Paris geplant, die am 26. Mai beginnen. Die Weltranglisten-Elfte würde mit einem Turniersieg dort ihren 24. Grand-Slam-Titel gewinnen und damit den Allzeit-Rekord der Australierin Margaret Court einstellen.