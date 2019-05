Görges muss auf Start in Nürnberg verzichten

Nürnberg (dpa) - Das Damen-Tennisturnier in Nürnberg wird ohne Julia Görges stattfinden. Die 30 Jahre alte Fedcup-Spielerin kann wegen einer Oberschenkelverletzung nicht am WTA-Turnier in Franken teilnehmen, wie der Veranstalter mitteilte.