Um für einen Start im Einzel bereit zu sein, benötige er mehr Zeit, sagte der schottische Tennis-Star knapp vier Monate nach einer Hüft-Operation der «The Times» und hoffte auf eine Teilnahme im Doppel beim wichtigsten Rasen-Tennisturnier der Welt. Wenn er sich weiter gut fühle, werde er aber irgendwann wieder im Einzel antreten. «Im Doppel bin ich dagegen ziemlich sicher, dass ich spielen kann», sagte Murray.

Ende Januar hatte sich der 32-Jährige zum zweiten Mal einer Hüftoperation unterzogen. «Ich habe keine Schmerzen», sagte Murray jetzt. «Ich muss nur sehen, wie gut die Hüfte wirklich werden kann.»

Wegen seiner langwierigen Schmerzen an der Hüfte hatte der Schotte bei den Australian Open im Januar sein baldiges Karriereende angekündigt. Murrays Wunsch ist es, noch einmal in Wimbledon zu spielen. Die diesjährige Auflage des dritten Grand-Slam-Turniers der Saison beginnt am 1. Juli.