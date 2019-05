Andrea Petkovic gewinnt Auftaktspiel in Nürnberg

Nürnberg (dpa) - Andrea Petkovic hat ihr Auftaktspiel beim Tennisturnier in Nürnberg gewonnen. Die Finalistin von 2013 besiegte bei dem WTA-Event in Franken die türkische Qualifikantin Cagla Buyukakcay in zwei Sätzen mit 6:3, 6:2.