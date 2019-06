«Ich fühle mich hier unheimlich wohl. Ich hätte nichts dagegen, einen entsprechenden Vertrag mit dem Turnier abzuschließen, so wie Roger Federer.»

Der 37 Jahre alte Schweizer hat sich mit einem sogenannten Lifetime Contract verpflichtet, bis zu seinem Karriereende in der Turnierwoche von Halle/Westfalen nur bei dem dortigen Rasenturnier anzutreten. Der Weltranglisten-Fünfte Zverev trifft zum Auftakt in diesem Jahr am Montag auf den Niederländer Robin Haase. «Es ist für mich immer ein sehr schwieriger Gegner, er spielt sehr, sehr schlau», sagte Zverev über die Nummer 67 der Tennis-Weltrangliste.