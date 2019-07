Nach vier Erstrunden-Niederlagen in Serie bezwang der 35 Jahre alte Tennisprofi den Franzosen Richard Gasquet problemlos mit 6:3, 6:2. Beim Sandplatz-Turnier in seiner österreichischen Wahlheimat trifft der Augsburger nun auf den Spanier Pablo Andujar. Neben Kohlschreiber steht auch der Münchner Matthias Bachinger in der zweiten Runde des mit 586 140 Euro dotierten Turniers.