Gut eine Woche vor dem Start der US Open in New York, wo die Japanerin Titelverteidigerin ist, spielte Osaka gegen die Amerikanerin Sofia Kenin im dritten Satz beim Stand von 4:6, 6:1, 0:2 nicht mehr weiter. Zuvor hatte die 21-Jährige eine medizinische Auszeit genommen und sich bandagieren lassen, doch nach nur noch zwei weiteren gespielten Punkten gab sie auf.

Zuvor erreichte die Australierin Ashleigh Barty mit einem 5:7, 6:2, 6:0 gegen die Griechin Maria Sakkari das Halbfinale und wahrte ihre Chance, Osaka wieder als Nummer eins der Weltrangliste abzulösen.