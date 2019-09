Struff scheitert früh in Tokio

Tokio (dpa) - Tennisprofi Jan-Lennard Struff ist beim ATP-Turnier in Tokio gleich in der ersten Runde gescheitert. Der 29-Jährige aus Warstein musste sich überraschend dem Japaner Go Soeda mit 6:4, 6:7 (4:7), 3:6 geschlagen geben.