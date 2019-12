Für die Nummer 20 der Welt ist das Gastspiel im Urlaubsparadies der erste Auftritt mit ihrem neuen Trainer Dieter Kindlmann. Kerber trifft bei dem Einladungsturnier nun im Finale auf die Amerikanerin Danielle Collins.

Kindlmann, der in der Vergangenheit schon mit Spielerinnen wie Maria Scharapowa und Madison Keys gearbeitet hat, ist der Nachfolger von Rainer Schüttler. Vom ehemaligen Daviscup-Spieler hatte sich Kerber nach dem Zweitrunden-Aus in Wimbledon im Sommer getrennt. Danach war die 31-Jährige einige Zeit ohne festen Coach unterwegs. Bei den Turnieren in Asien wurde sie zuletzt interimsmäßig von Dirk Dier betreut - nun der Neustart nach der Frust-Saison.