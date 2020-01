Nachdem zuvor schon Dusan Lajovic gegen Felix Auger-Aliassime gewonnen hatte (6:4, 6:2) und Serbien zum Abschluss auch das Doppel für sich entschied (6:3, 6:2), stand der klare 3:0-Erfolg gegen Kanada fest. Im Halbfinale treffen die Serben am Samstag auf Russland. Ebenfalls für das Halbfinale qualifiziert hat sich bereits das australische Team, Gegner ist ebenfalls am Samstag Belgien oder Spanien, die am Freitag im letzten Viertelfinale aufeinandertreffen.