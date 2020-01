«Der Respekt ist deutlich verloren gegangen, ganz klar», sagte die deutsche Nummer zwei im Interview von «Spox.com». «Ich meine nicht den Respekt vor irgendwelchen Namen, es geht mir um den menschlichen Respekt.»

Spielerinnen der älteren Generation würden sich manchmal wundern, «wie durchschnittlich oder eher unterdurchschnittlich das Benehmen manchmal so ist», sagte die 31-Jährige aus Bad Oldesloe. «Manchmal ist es wohl eine Frage der Erziehung und wie jemand groß geworden ist, manchmal denke ich, dass die gesellschaftliche Entwicklung aber auch generell leider in diese Richtung geht.»

Für Görges stehen von der kommenden Woche an die Australian Open in Melbourne an. Beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres bekommt es die Fed-Cup-Spielerin zunächst mit Viktoria Kuzmova aus der Slowakei zu tun.