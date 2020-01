Das französisch-ungarische Tennis-Duo setzte sich in Melbourne gegen Hsieh Su-Wei aus Taiwan und Barbora Strycova aus Tschechien deutlich 6:2, 6:1 durch und holte den Australian-Open-Titel. Mladenovic und Babos gewannen zuvor bereits die Australian Open 2018 und die French Open 2019 gemeinsam. Hsieh Su-Wei wird am Montag wieder an die Spitze der Doppel-Weltrangliste zurückkehren und ihre Doppelpartnerin Strycova ablösen. Wegen der Temperaturen um die 43 Grad wurde das Doppel unter dem geschlossenen Dach der Rod-Laver-Arena gespielt.