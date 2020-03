Nachdem das Doppel Kevin Krawietz und Andreas Mies die Gastgeber mit 2:1 in Führung gebracht hatte, holte die deutsche Nummer eins Jan-Lennard Struff im Spitzeneinzel gegen Egor Gerassimow den notwendigen dritten Punkt. Der 29 Jahre alte Warsteiner gewann vor 3000 Zuschauern im Düsseldorfer Castello mit 6:3, 6:2 und machte das Weiterkommen des deutschen Teams damit perfekt. Das letzte Einzel war damit ohne Bedeutung. Die Endrunde in Madrid findet vom 23. bis 29. November statt. Die Gruppen werden am Donnerstag ausgelost.