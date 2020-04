0:3 verlor die dreimalige Grand-Slam-Turniersiegerin aus Kiel gegen die Niederländerin Kiki Bertens. Die hatte das Turnier im vergangenen Jahr gewonnen - damals allerdings noch auf dem echten roten Sand in der Caja Mágica der spanischen Hauptstadt. In diesem Jahr duellieren sich die Stars der Branche wegen der Coronavirus-Pandemie an der PlayStation 4.

32 Spielerinnen und Spieler treten im Tennis World Tour Spiel gegeneinander an. Als Preisgeld für die Sieger gibt es jeweils 150.000 Euro. Das Geld soll an Tennisprofis gespendet werden, die aufgrund der Coronavirus-Krise in finanziellen Nöten sind. Zudem werden 50.000 Euro für soziale Zwecke gespendet.

Für Deutschlands besten Tennisprofi Alexander Zverev lief es besser: Der 23 Jahre alte Hamburger gewann gegen den Franzosen Lucas Pouille. Für Dienstag stand neben den Partien Zverev gegen David Goffin und Kerber gegen Eugenie Bouchard noch ein veritabler virtueller Hit auf dem Programm: Für 15.00 Uhr ist das PlayStation-Duell zwischen den Altstars Rafael Nadal und Andy Murray angesetzt.