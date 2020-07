«Sie wirkt richtig fit und in guter Form, und sie scheint richtig heiß darauf, wieder zurückzukehren», sagte die einstige Nummer eins aus den USA dem britischen Sender BBC. «Wenn irgendjemand durch diese schwierigen Zeiten und Herausforderungen kommen kann, dann ist es Serena Williams, angesichts dessen, was sie in ihrem Leben durchgemacht hat», fügte die 65 Jahre alte Amerikanerin hinzu.

Serena Williams ist mit 23 Grand-Slam-Titeln Rekordsiegerin der Profi-Ära bei den Damen, vom All-Zeit-Rekord der Australierin Margaret Court trennt die 38-Jährige nur noch ein weiterer Triumph. Nach ihrem Erfolg bei den Australian Open 2017, wo Williams schon schwanger war, verlor die Amerikanerin aber vier Finals bei Grand-Slam-Turnieren. Bei den US Open 2018 trug sie einen heftigen Disput mit dem Schiedsrichter aus und kassierte mehrere Strafen. «Vielleicht wird sie jetzt ruhiger da draußen», sagte Chris Evert. «Ich denke, ihre Perspektive und ihr Ansatz werden frisch sein.»

© dpa-infocom, dpa:200710-99-740752/2