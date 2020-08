«Wir haben die ATP informiert, dass wir in der Woche vor den French Open unser Turnier veranstalten wollen. Und wir erwarten die Bestätigung im ATP-Turnierkalender, der an diesem Freitag verkündet wird», sagte Turnierdirektorin Sandra Reichel. «Ich bin sehr happy für die Hamburger Tennisfans. Unser Ziel war es immer, dass unser modernisiertes Rothenbaum-Stadion in diesem Jahr noch in einem würdigen Rahmen eingeweiht werden kann.»

Corona-bedingt hatte die Herren-Profiorganisation ATP-500er-Turnier Mitte Juli abgesagt. «Die Verhandlungen mit unseren Partnern, der ATP, der Freien und Hansestadt Hamburg und dem Deutschen Tennis Bund waren zeitintensiv, da für die Covid-19-konforme Organisation einer Großveranstaltung natürlich viel Klärungsbedarf besteht und ein solches Event für uns als Veranstalter auch ein finanzielles Risiko birgt», sagte Sandra Reichel.

Die Kapazität des renovierten Center Courts von 10 000 Besuchern wird zur Einhaltung der Abstandsregeln verringert. Die genaue Zuschauerzahl wird ebenso noch bekannt gegeben wie die Details zum Teilnehmerfeld für die 114. Auflage des Sandplatz-Klassikers.

«Der Spitzensport ist zurück in der ActiveCity! Es ist in dieser auch für den Sport harten Zeit eine gute Nachricht», sagte Hamburgs Sportsenator Andy Grote. «Ich bin mir sicher. Das Turnier wird ein Highlight für Spieler und Publikum.» Unternehmer und Mäzen Alexander Otto erklärte: «Jetzt haben wir kurz nach der Fertigstellung die Möglichkeit, das Stadion mit dem Turnier zu eröffnen - noch dazu als Vorbereitung auf die French Open. Da sollte man zugreifen und deshalb unterstütze ich auch gern bei der Finanzierung des Turniers.»

© dpa-infocom, dpa:200813-99-159099/2