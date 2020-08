Der 30-Jährige war am 16. August erstmals positiv getestet worden und hatte seine Teilnahme am von Cincinnati nach New York verlegten Masters-Series-Turnier abgesagt.

Ob der frühere Weltranglisten-Vierte bei den US Open wieder antreten darf, ist noch offen. Ein weiterer Test steht noch an, schrieb Nishikori. Das Grand-Slam-Turnier soll trotz der Coronavirus-Pandemie ohne Zuschauer vom 31. August bis zum 13. September in New York ausgetragen werden.

