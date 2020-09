Bei ihrer 20. Teilnahme am wichtigsten Tennisturnier der USA setzte sich Williams am Dienstag (Ortszeit) in 81 Minuten mit 7:5, 6:3 gegen Ahn durch. Die 38 Jahre alte Williams strebt bei dem Grand-Slam-Turnier in New York ihren 24. Titel bei einem der vier weltweit bedeutendsten Turniere an. Damit würde sie mit der australischen Rekordhalterin Margaret Court gleichziehen.

