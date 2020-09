Spekulationen um Verschiebung des Zverev-Spiels bei US Open

New York (dpa) - Das Drittrundenspiel von Alexander Zverev bei den US Open gegen den Franzosen Adrian Mannarino ist am Freitag um einige Stunden verschoben worden. Über die Gründe für die Verspätung machten die Veranstalter zunächst keine Angaben.