Der an Nummer drei gesetzte Russe setzte sich in New York gegen den 21 Jahre alten Amerikaner J.J. Wolf mit 6:3, 6:3, 6:2 durch. Medwedew benötigte nur 1:48 Stunden für seinen Erfolg. Der 24-Jährige trifft nun am Montag auf den Gewinner des Tennis-Duells zwischen dem Amerikaner Frances Tiafoe und Marton Fucsovics aus Ungarn.

Im vergangenen Jahr hatte Medwedew in einem spektakulären Finale in fünf Sätzen gegen den Spanier Rafael Nadal verloren.

