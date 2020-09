Serena Williams in New York nach Kraftakt im Halbfinale

New York (dpa) - Serena Williams bleibt bei ihrer Jagd auf den 24. Grand-Slam-Titel bei den US Open auf Kurs. Die 38 Jahre alte Amerikanerin gewann in New York im Viertelfinale gegen die Bulgarin Zwetana Pironkowa mit 4:6, 6:3, 6:2.