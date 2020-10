Der Weltranglisten-142. aus Köln hatte zuvor mit seiner Qualifikation für das Hauptfeld und mit seinem Erstrundensieg über die deutsche Nummer zwei Jan-Lennard Struff überrascht.

Gegen Albot, der 60 Plätze vor ihm steht, ließ Otte einige Breakchancen aus, nahm seinem Kontrahenten aber zum 7:5 im zweiten Durchgang den Aufschlag ab und verdiente sich den Satzausgleich. Beim Hin und Her mit ungewöhnlich vielen Aufschlagverlusten im dritten Satz kämpfte sich der 27-Jährige zweimal zurück, konnte sich aber nicht mit seinem ersten ATP-Viertelfinale belohnen.

Anders als an den ersten beiden Tagen des Turniers waren am Mittwoch keine Zuschauer mehr in der Halle. Aufgrund der gestiegenen Corona-Fälle hatten die zuständigen Gesundheitsbehörden nur eine reduzierte Besucherzahl von maximal 250 Zuschauern erlaubt. Daraufhin entschieden sich die Turnier-Verantwortlichen, zunächst ganz auf Publikum zu verzichten.

Der topgesetzte US-Open-Finalist Alexander Zverev greift am Donnerstag erstmals in Geschehen des mit 325.610 Euro dotierten Hallen-Turniers ein. Gegen den Spanier Fernando Verdasco spielt der Hamburger um den Einzug ins Viertelfinale.

