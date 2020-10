Dabei verspielte der Weltranglisten-101. Hanfmann im zweiten Satz eine 4:0-Führung. Musetti, die Nummer 143 der Welt, nimmt dank einer Wildcard an dem mit 271.345 Euro dotierten Turnier teil. Hanfmann hatte in dieser Saison in Kitzbühel schon einmal ein ATP-Finale erreicht.

© dpa-infocom, dpa:201016-99-969089/2