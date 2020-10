Dort bekommt er 20 Tage nach der Achtelfinal-Niederlage bei den French Open seine Revanche gegen den Teenager Yannik Sinner. Der topgesetzte Zverev, der in der Vorwoche schon das erste Turnier in Köln gewonnen hatte, bezwang im Viertelfinale den Franzosen Adrian Mannarino nach 2:39 Stunden mit 6:4, 6:7 (5:7), 6:4.

Der 19 Jahre alte Sinner hatte zuvor den französischen Altmeister Gilles Simon (35) in drei Sätzen mit 6:3, 0:6, 6:4 bezwungen. Der damals gesundheitlich geschwächte Zverev hatte in Paris gegen den italienischen Shootingstar in vier Sätzen verloren. Sinner bot daraufhin Seriensieger Rafael Nadal im Viertelfinale über zwei Sätze Paroli.

Der topgesetzte Zverev hatte mit dem Weltranglisten-41. Mannarino in leerer Halle mit Jubel vom Band und Live-Musik beim Seitenwechsel auch gesund schon mehr Mühe als gedacht. Bei 6:5 im zweiten Durchgang musste Zverev minutenlang an der Hüfte behandelt werden, kämpfte aber tapfer weiter. Nach dem verlorenen Tiebreak schaffte er zum 4:3 im dritten Satz das entscheidende Break.

