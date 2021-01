Bei der WTA-Veranstaltung in Abu Dhabi setzte sich die 22-Jährige am Mittwoch im Finale gegen die Russin Veronika Kudermetowa klar mit 6:2, 6:2 durch. Die Nummer zehn der Welt knüpfte damit eindrucksvoll an ihre starken Leistungen vom Ende der vergangenen Saison an. Sabalenka hatte das Jahr 2020 mit den Turniersiegen in Ostrau und Linz beendet. Der Finalsieg in Abu Dhabi war für sie der 15. Einzel-Erfolg in Serie.

Sabalenka gehört damit auch zu den Favoritinnen bei den Australian Open, die am 8. Februar beginnen sollen. Zuvor müssen sich alle Spielerinnen und Spieler in Melbourne wegen der Einreisebestimmungen nach Australien für zwei Wochen in Quarantäne begeben. Die beiden Deutschen Laura Siegemund und Mona Barthel waren in Abu Dhabi bereits in der ersten Runde ausgeschieden.

Bei den Männern gewann der Australier Alex de Minaur Turnier im türkischen Antalya. Der 21-Jährige profitierte im Endspiel von der verletzungsbedingten Aufgabe seines Gegners Alexander Bublik aus Kasachstan. Bublik konnte bereits nach rund sieben Minuten beim Stand von 2:0 für de Minaur wegen einer Knöchelverletzung nicht mehr weiterspielen, so dass sich de Minaur den ersten Titel der neuen Herren-Saison sicherte. Für de Minaur war es der insgesamt vierte Turniersieg seiner Laufbahn. Davis-Cup-Profi Jan-Lennard Struff war im Viertelfinale gegen den Franzosen Jeremy Chardy ausgeschieden.

Der Tennis-Tross reist nun nach Australien. Dort müssen sich alle Spielerinnen und Spieler in Melbourne wegen der Einreisebestimmungen nach Australien für zwei Wochen in Quarantäne begeben. Anfang Februar stehen dann der ATP Cup und zwei ATP-Turniere auf dem Programm, ehe am 8. Februar die Australian Open beginnen sollen.

© dpa-infocom, dpa:210113-99-07084/3