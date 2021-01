Sein früherer Manager Patricio Apey habe ihn «international gesehen», sagte der 23-Jährige der «Bild am Sonntag». Sein Heimatland «und damit auch der deutsche Markt wurden links liegen gelassen. Das ist aber absurd. Ich bin in Hamburg geboren und aufgewachsen. Deutschland ist meine Heimat», sagte Zverev, der sich aktuell in Melbourne vor den Australian Open (ab 8. Februar) in Quarantäne befindet, aber trainieren darf.

Zverev strebt nach eigenen Worten eine viel stärkere Vorbildfunktion an. «Ich habe nachgedacht und für mich verstanden: Ich bin Deutscher und möchte in Deutschland eine Person sein, wo die Kinder sagen: "Wegen dem will ich Tennisspieler werden. Den Zverev finde ich toll."» Deshalb werde er den Fokus «in Zukunft mehr auf Deutschland legen».

Zu Wochenbeginn hatte der Halbfinalist der Australian Open 2020 mitgeteilt, dass er die Zusammenarbeit mit der Beratungsagentur Team 8 beendet habe. Stattdessen wird er nun vor allen auch von Bruder Mischa beim Management unterstützt. In der Medienarbeit lässt sich die deutsche Nummer eins seit kurzem vom früheren Regierungssprecher Béla Anda beraten.

Die Roger-Federer-Agentur Team 8 hatte Zverev erst 2019 unter Vertrag genommen. Zuvor war Zverev von Apey beraten worden, mit dem er sich nach der Trennung bis Dezember des vergangenen Jahres in einem Rechtsstreit befand.

