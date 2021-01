Petkovic rang bei der Gippsland Trophy die Italienerin Martina Trevisan mit 6:1, 3:6, 7:5 nieder. Barthel setzte sich bei den Yarra Valley Classic gegen die Australierin Kimberly Birrell mit 7:5, 6:3 durch. Die Turniere dienen als Vorbereitung auf die am 8. Februar beginnenden Australian Open. Alle Turniere finden in Melbourne statt, wo sich der Tennis-Tross zuletzt zwei Wochen in Quarantäne befunden hatte. Bei den Herren beginnen die Turniere am Montag.

© dpa-infocom, dpa:210131-99-240260/3