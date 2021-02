Die dreimalige Grand-Slam-Turnier-Siegerin gewann ihr Auftaktmatch in Melbourne gegen die Russin Anastasia Pawljutschenkowa mit 6:1, 6:2 und zeigte dabei eine ganz starke Leistung. Osaka, die 2019 in Australien gewinnen konnte, benötigte lediglich 68 Minuten für ihren Erfolg. Im vergangenen Jahr hatte die 23 Jahre alte japanische Tennisspielerin die US Open in New York gewonnen.

© dpa-infocom, dpa:210208-99-345071/2