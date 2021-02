Barty hatte wegen der Coronavirus-Pandemie im vergangenen Jahr auf das Reisen verzichtet und deshalb seit Ende Februar des vergangenen Jahres bis zum Vorbereitungsturnier ebenfalls in Melbourne in der vergangenen Woche keine Matches bestritten. Am 7. Februar hatte sie bei der Yarra Valley Classic den neunten WTA-Titel ihrer Karriere gefeiert.

Gegen Kovinic gab die French-Open-Siegerin von 2019 während der 44 Minuten nur zehn Punkte ab und leistete sich nur fünf leichte Fehler.

